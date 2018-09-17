Понедельник, 17 Сентября 2018 года
07:52:47 МСК

В Латвии потушили крупный пожар на складе

Происшествия

Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров

В Латвии потушили крупный пожар на складе
Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США
Пожар

Рига, 17 сентября 2018, 06:04 — REGNUM  Пожарные службы Латвии потушили крупный пожар в складском здании в Риге, сообщила пресс-служба пожарно-спасательных служб Латвии в своем Twitter.

Крупный пожар возник в трехэтажном здании со складскими помещениями на улице Бривибас. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. В настоящее время пожарные ведут работы по окончательной ликвидации возгорания. В результате происшествия пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в финском городе Сало на свечном заводе произошел крупный пожар из-за возгорания 200 тонн парафина. Местные власти из-за пожара проводили эвакуацию жителей близлежащих улиц. После того, как пожар был локализован, жителям разрешили вернуться в свои дома. Пострадавших не было.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары и взрывы на предприятиях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить