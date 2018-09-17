Взрывник на руднике «Удачный» в Якутии погиб по вине бурильщика

Якутск, , 05:32 — REGNUM Погибший в июле в Удачнинской шахте АЛРОСА взрывник стал жертвой торопливости и халатности своего коллеги. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Якутии, буривший шпуры для закладки взрывчатки рабочий изменил схему бурения, что и стало причиной ЧП.

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11 июля в шахте произошёл взрыв, во время которого погиб сотрудник, закладывавший взрывчатку. В шахте в этот момент находилось 174 человека.

Следствие выяснило, что ЧП произошло по вине проходчика участка горно-капитальных работ, который бурил шпуры для закладки взрывчатки не в том порядке, в котором следовало, и задел место, где уже лежало взрывоопасное вещество. Это и стало причиной взрыва и того, что один из шахтёров получил травмы, не совместимые с жизнью.

Обвинительное заключение в отношении осуществлявшего буровые работы сотрудника Удачнинского ГОКа утверждено. Уголовное дело, возбуждённое после ЧП, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально выдвигалась версия, что погибший сотрудник сам подорвался на взрывчатке, которую закладывал. Незапланированный взрыв прогремел тогда на 580-м метре подземных выработок. На работу рудника ЧП не повлияло: обрушения не произошло.