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В Йемене от холеры погибли девять человек

Происшествия

Также заболевшие холерой были зафиксированы в Саудовской Аравии

Сана, 17 сентября 2018, 05:17 — REGNUM  Девять человек, среди которых семеро детей, погибли от холеры в Йемене, заявил представитель минздрава в столице Юсеф аль-Хадери, сообщает Reuters.

Также заболевшие холерой были зафиксированы в Саудовской Аравии в районе границы с Йеменом. Официально подтвержден один случай заболевания. Также трое человек госпитализированы с подозрениями на холеру.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания холерой зафиксирована в Зимбабве. 14 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила готовность оказать помощь зимбабвийскому правительсву в борьбе с холерой. При эпидемии холеры в 2008 году в Зимбабве жертвами стали 4000 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: ВОЗ поможет Зимбабве справиться с холерой

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