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Баритон Михаил Луконин погиб в дорожной аварии

Происшествия

В автомобиль артиста на большой скорости въехал грузовик

Санкт-Петербург, 17 сентября 2018, 04:38 — REGNUM  Известный петербургский певец, баритон Михаил Луконин погиб в ДТП на трассе Псков-Санкт-Петербург. Сообщение об этом опубликовано в Facebook руководителя Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимира Самсонова.

По словам Самсонова, из родных у артиста осталась только дочь.

Трагедия произошла вечером 16 сентября. В автомобиль, за рулем которого находился артист, на большой скорости въехал грузовик. Машина Луконина, стоявшая на светофоре, приняла на себя основной удар и вылетела с дороги. Пострадали и другие автомобили, о состоянии их пассажиров данных пока нет, передает РЕН ТВ.

Михаил Луконин писал песни к знаменательным датам, событиям, связанным с историей Петербурга. Его репертуар включал около 800 произведений на разных языках.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 16 сентября на севере Петербурга произошло ДТП, в котором пострадали четверо детей. Все они находились в одном автомобиле.

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Дорожно-транспортные происшествия
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