Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Краснодар, , 04:23 — REGNUM Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Анапа — Ярославль, вылетел с трассы в лесополосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус сошел с трассы. По данным МВД, погибших в ДТП нет, однако 22 человека получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время все они человека госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Новокузнецке школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия пострадавших не было.