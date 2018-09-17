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Более 20 человек пострадали в ДТП с автобусом на Кубани

Происшествия

Погибших нет

Краснодар, 17 сентября 2018, 04:23 — REGNUM  Пассажирский автобус, следовавший по маршруту Анапа — Ярославль, вылетел с трассы в лесополосу, сообщает пресс-служба ГУ МВД Краснодарского края.

Сообщается, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автобус сошел с трассы. По данным МВД, погибших в ДТП нет, однако 22 человека получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время все они человека госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Новокузнецке школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу. В результате происшествия пострадавших не было.

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Дорожно-транспортные происшествия
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