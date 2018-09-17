В Гонконге более 350 человек пострадали от тайфуна «Мангхут»

Гонконг, Китай, , 02:30 — REGNUM Более 350 человек пострадали в китайском Гонконге в результате тайфуна «Мангхут», накрывшего южную часть страны. Об этом сообщает местный портал RTHK.

По данным властей региона, зафиксировано более 150 случаев падения деревьев, 19 сообщений поступило в экстренные службы из-за наводнений. Пострадали как минимум 362 человека.

Рухнувшие деревья и обломки заблокировали движение на дорогах. Так, туннель Lion Rock был закрыт в обоих направлениях.

В аэропорту «Чхеклапкок» 16 сентября отменены 889 рейсов, с 17 сентября воздушная гавань будет работать круглосуточно, чтобы справиться с потоком пассажиров.

Тайфун «Мангхут» достиг Гонконга к вечеру 16 сентября. Ранее агентство «Синьхуа» сообщало о 213 пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 14 сентября мощный тайфун «Мангхут» достиг северо-восточного побережья Филиппин, став причиной гибели 59 человек. Судьба еще 16 человек неизвестна, 47 человек пострадали.

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