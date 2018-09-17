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В Подмосковье мать и ребенок упали, спасаясь от побоев по простыням

Происшествия

Застолье переросло в ссору и угрозы в адрес женщины

Орехово-Зуево, Московская область, 17 сентября 2018, 01:13 — REGNUM  В городе Орехово-Зуеве женщина и малолетний ребенок упали с высоты, спускаясь по связанным простыням из окна квартиры. По факту ЧП организована проверка, сообщает пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области.

Инцидент произошел 15 сентября. По предварительным данным, женщина вместе с маленькой дочерью пыталась через окно покинуть квартиру на пятом этаже, однако на уровне третьего этажа сорвалась и упала на землю вместе с ребенком.

Обе получили травмы и были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Жительница Подмосковья решилась на отчаянный шаг из-за конфликта с мужем, передает РЕН ТВ. Супруги и их знакомый отмечали День города, однако застолье переросло в ссору и угрозы, и женщина испугалась за свою жизнь. Вместе с годовалой дочерью она закрылась в комнате и попыталась бежать через окно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Пермского края получил четыре года колонии за истязания своей супруги. Мужчина, будучи пьян, бил жену, сажал на цепь и держал на морозе. Он также угрожал жене убийством.

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