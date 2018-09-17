В подмосковной Рузе при обрушении бани погиб человек

Руза, Московская область, , 00:35 — REGNUM Хлопок неизвестного происхождения привел к обрушению бани в подмосковном городе Рузе. В этот момент в постройке находились люди, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Московской области.

Инцидент произошел вечером 16 сентября на улице Социалистической. Под завалами оказались пять человек, один из них получил смертельные травмы, передает РЕН ТВ.

Двое пострадавших находятся в реанимации. По предварительным данным, газопечное оборудование эксплуатировалось с нарушениями, что привело к взрыву. На месте работают экстренные службы. Для устранения последствий ЧП привлечены 24 человека и восемь единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 сентября в свердловском городе Ивделе произошел пожар в частном доме, где находились женщина и семеро детей. Все они были госпитализированы. Два ребенка, получившие серьезные ожоги, попали в реанимацию. Следователи проводят проверку по факту пожара.

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