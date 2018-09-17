Понедельник, 17 Сентября 2018 года
01:47:05 МСК

В Киеве водитель такси травмировал двух женщин

Происшествия

Пострадавшие госпитализированы

В Киеве водитель такси травмировал двух женщин
ДТП

Киев, 17 сентября 2018, 00:03 — REGNUM  В Оболонском районе столицы Украины таксист влетел в остановку общественного транспорта, сбил двух женщин. Об этом сообщило 16 сентября издание «Апостроф».

По словам очевидцев, водитель пытался убежать, но был задержан полицией. Правоохранители подозревают его в употреблении наркотиков, что предстоит проверить наркологам.

«К счастью, высокий бордюр остановил транспортное средство. Однако двое женщин получили телесные повреждения: по предварительной информации врачей, у одной пострадавшей травма руки, у другой — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщили журналистам в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что четверо погибших в недавней аварии в Ленинградской области были гражданами Украины, жителями Львовской области и Закарпатья.

Читайте также: Жертвами аварии в Ленинградской области стали четыре гражданина Украины

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить