Понедельник, 17 Сентября 2018 года
00:00:02 МСК

Мужчине и женщине стало плохо после посещения ресторана в Солсбери

Происшествия

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, оцепили расположенный на центральной улице города ресторан

Мужчине и женщине стало плохо после посещения ресторана в Солсбери
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Новичок

Солсбери, Великобритания, 16 сентября 2018, 23:23 — REGNUM  Два человека — мужчина и женщина — почувствовали себя плохо после посещения ресторана Prezzo в британском городе Солсбери. Об этом сообщает полиция графства Уилтшир на странице в соцсети Twitter.

Сотрудники полиции, прибывшие на место ЧП, оцепили расположенный на центральной улице города ресторан.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства происшествия.

Читайте также: Пострадавшему в Эймсбери британцу стало хуже

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 г. в британском Эймсбери нашли в тяжелом состоянии двух человек. Пару госпитализировали, позже в больнице скончалась женщина.

В Скотленд-Ярде не исключили, что жителей Великобритании могли отравить тем же нервно-паралитическим веществом, от которого в марте в Солсбери пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Читайте также: Лондон может опубликовать доклад ОЗХО по отравлению в Эймсбери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить