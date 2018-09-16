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В центре Брюсселя в результате стрельбы пострадали два человека

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 16 сентября, на улице Круа де фер

В центре Брюсселя в результате стрельбы пострадали два человека
Geoffrey Fairchild
Стрельба

Брюссель, 16 сентября 2018, 21:26 — REGNUM  В центре Брюсселя на одной из улиц произошла стрельба. Об этом сообщила РИА Новости представитель отдела полиции столичного района Иксель Ильс ван де Кеер.

ЧП произошло в воскресенье, 16 сентября, на улице Круа де фер. По последним данным, в результате происшествия пострадали два человека.

«Нападавшие, которых могло быть пятеро или шестеро, скрылись на автомобиле», — сообщила Ильс ван де Кеер.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.

Другие подробности пока неизвестны.

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