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Четыре автомобиля столкнулись в Москве

Происшествия

ДТП произошло в воскресенье, 16 сентября, неподалеку от станции метро «Славянский бульвар»

Москва, 16 сентября 2018, 19:06 — REGNUM  В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в воскресенье, 16 сентября, неподалеку от станции метро «Славянский бульвар». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека.

Собеседник агентства добавил, что виновником аварии стал водитель легкового автомобиля, который совершил выезд на полосу встречного движения.

В настоящее время в районе аварии работают сотрудники специальных служб.

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Дорожно-транспортные происшествия
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