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ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в провинции Хаккари

Происшествия

В результате взрывов погибли два члена организации

Анкара, 16 сентября 2018, 18:47 — REGNUM  Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточной провинции Хаккари. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщили в администрации губернатора провинции Хаккари.

По словам источника, в результате взрывов погибли два члена организации.

В администрации губернатора провинции Хаккари добавили, что всего за последние три дня в регионе в ходе операций были нейтрализованы пять боевиков.

Напомним, власти Турции считают РПК террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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