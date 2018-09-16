ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК в провинции Хаккари

Анкара, , 18:47 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам членов Рабочей партии Курдистана (РПК) в юго-восточной провинции Хаккари. Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщили в администрации губернатора провинции Хаккари.

По словам источника, в результате взрывов погибли два члена организации.

В администрации губернатора провинции Хаккари добавили, что всего за последние три дня в регионе в ходе операций были нейтрализованы пять боевиков.

Напомним, власти Турции считают РПК террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

Читайте также: В Турции вновь «нейтрализуют» курдов: трое человек погибли

А также: Военные Турции «нейтрализовали» трех членов РПК