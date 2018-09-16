Ушел из жизни актер Дадли Саттон

Лондон, 16 сентября 2018, 18:34 — REGNUM В Лондоне на 86-м году жизни скончался британский актер Дадли Саттон. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на агента артиста.
«Дадли Саттон… умер в возрасте 85 лет», — подтвердил агент.
Издание отмечает, что пожилой артист умер от онкологического заболевания в королевском хосписе 15 сентября.
Отметим, что российским телезрителям Саттон наиболее известен по ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Горец», «Молокососы» и других.
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