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Ушел из жизни актер Дадли Саттон

Происшествия

Пожилой артист умер от онкологического заболевания в королевском хосписе 15 сентябр

Лондон, 16 сентября 2018, 18:34 — REGNUM  В Лондоне на 86-м году жизни скончался британский актер Дадли Саттон. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на агента артиста.

«Дадли Саттон… умер в возрасте 85 лет», — подтвердил агент.

Издание отмечает, что пожилой артист умер от онкологического заболевания в королевском хосписе 15 сентября.

Отметим, что российским телезрителям Саттон наиболее известен по ролям в сериалах «Чисто английское убийство», «Горец», «Молокососы» и других.

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