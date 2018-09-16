Более трёхсот бригад «Мосводостока» ликвидируют последствия ливня в Москве

Москва, , 18:18 — REGNUM Последствия прошедшего в Москве сильного ливня ликвидируют более тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток», сообщает 16 сентября пресс-служба предприятия.

В связи с выпадением обильных осадков в воскресенье 16 сентября в столице приступили к работе 310 бригад для устранения подтоплений в дворовых территориях и на проезжей части и «оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта».

В составе бригад 1130 сотрудников и более 280 единиц специализированной техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе организации, в случае обнаружения большого скопления воды граждане могут обратиться в диспетчерскую предприятия и оставить заявку на вызов бригады.

Напомним, что ранее в ГУ МЧС Москвы сообщали о резком ухудшении погодных условий в Москве и рекомендовали гражданам, если есть такая возможность, переждать непогоду дома, на улице обходить шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.