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Более трёхсот бригад «Мосводостока» ликвидируют последствия ливня в Москве

Происшествия

К работам привлекли более тысячи человек

Москва, 16 сентября 2018, 18:18 — REGNUM  Последствия прошедшего в Москве сильного ливня ликвидируют более тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток», сообщает 16 сентября пресс-служба предприятия.

В связи с выпадением обильных осадков в воскресенье 16 сентября в столице приступили к работе 310 бригад для устранения подтоплений в дворовых территориях и на проезжей части и «оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта».

В составе бригад 1130 сотрудников и более 280 единиц специализированной техники.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе организации, в случае обнаружения большого скопления воды граждане могут обратиться в диспетчерскую предприятия и оставить заявку на вызов бригады.

Напомним, что ранее в ГУ МЧС Москвы сообщали о резком ухудшении погодных условий в Москве и рекомендовали гражданам, если есть такая возможность, переждать непогоду дома, на улице обходить шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

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