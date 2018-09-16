Америка обвиняет кенийца в оказании поддержки Исламскому государству*

Найроби, , 20:12 — REGNUM Кенийский гражданин Уалиид Ахмед Зейн был арестован в Найроби. Этот стало результатом расследования, подтвердившего факт оказания денежных переводов в террористическую организацию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом

В соответствии с американским законодательством, кениец считается террористом. Министерство финансов США ввело санкции в его отношении и обвинило его в содействии террористической деятельности. Об этом сообщает новостное агентство RFI Kiswahili,

По информации американских властей, в период с 2017 по 2018 года Зейн перевел более 150 000 долларов США в Сирию, Ливию, ЦАР (Центральная Африканская Республика) на счет террористической организации.

Кения является партнером США по борьбе с терроризмом с 1998 года, когда на американское посольство в Кении произошло террористическое нападение.

Президент Кении Ухуру Кениата недавно посетил США, где встретился с Дональдом Трампом, и пообещал продолжить тесное сотрудничество в решении проблемы терроризма в восточноафриканском регионе

Помимо этого, США вместе с Кенией боролись с террористической организацией Аль-Шабаб в Сомали.