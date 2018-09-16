В Калужской области обнаружили склеенные фальшивые купюры

Калуга, , 17:37 — REGNUM На территории Калужской области участились случаи обнаружения поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей Банка России, изготовленные из двух, либо трех фрагментов купюр аналогичного номинала путем склеивания при помощи ленты-скотч. Об этом 16 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным ведомства, части фальшивых и подлинных банкнот склеивались скотчем. Для того, чтобы определить фальшивку сотрудники полиции рекомендуют сравнить серийные номера 500 рублёвой купюры (на подлинной они совпадают). Кроме того, следует обратить внимание на цвет склеенных между собой фрагментов. Они не должны отличаться по цветовой гамме от других частей купюры, не должно быть размытых и нечётких линий.

Как сообщало ИА REGNUM, в банковском секторе Калужской области во втором квартале 2018 года было обнаружено 88 поддельных российских денежных знаков. «Лидером» среди фальшивок оказались банкноты номиналом 5 000 рублей — их было выявлено 36 штук.

«Второе» место принадлежит «смешанным» банкнотам номиналом 500 рублей, состоящим из фрагментов подлинных банкнот и подклеенных поддельных. В апреле-июне 2018 года их выявлено 32 штуки.

Читайте также: В Калужской области за три месяца выявили 88 фальшивых купюр