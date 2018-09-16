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В Афганистане совершено нападение на полицейский участок, есть жертвы

Происшествия

В результате атаки боевиков погибли пять полицейских

В Афганистане совершено нападение на полицейский участок, есть жертвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 16 сентября 2018, 17:25 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на полицейский участок на севере Афганистана. Инцидент произошел в воскресенье, 16 сентября, в селении Динар в уезде Каркин (провинция Джаузджан). Об этом, как передает агентство Anadolu, сообщил начальник полиции Джаузджана Абдул Хафиз Хаши.

По его словам, в результате атаки боевиков погибли пять полицейских, еще двое получили ранения. Хаши добавил, что среди нападавших также есть потери.

Другие подробности пока неизвестны.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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