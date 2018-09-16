Жительница Калуги подозревается в присвоении денежных средств фирмы

Калуга, , 16:58 — REGNUM В полицию Калуги обратился представитель крупной фирмы, филиал которой находится в областном центре, с заявлением о том, что организаций была проведена инвентаризация, которая установила недостачу денежных средств.

Как сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, оперативниками и следователями были установлены обстоятельства присвоения денег, а также подозреваемый в финансовом преступлении сотрудник фирмы.

По версии следствия, 25-летняя калужанка, занимающая должность управляющей офиса продаж, используя свое служебное положение самовольно забирала деньги из кассы, предоставляя в бухгалтерию главного офиса неверные сведения, связанные с инкассацией. Таким образом, молодая женщина присвоила денежные средства, принадлежащие организации, причинив акционерному обществу материальный ущерб в сумме 895 тыс. 545 рублей.

На основании заявления представителя организации было возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего должностного положения, в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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