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Генштаб Турции сообщил о ликвидации боевика на территории Ирака

Происшествия

Турция в последнее время активизировала свои военные действия против курдских группировок

Генштаб Турции сообщил о ликвидации боевика на территории Ирака
Иллюстрация: Иван Шилов
Курдистан

Анкара, 16 сентября 2018, 16:22 — REGNUM  Особо опасный боевик по кличке «Али Гевер», включенный в «оранжевый список» МВД Турции, ликвидирован на севере Ирака. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на источник в Генштабе вооруженных сил Турции.

«Террорист был нейтрализован в результате авиаударов по региону Авашин-Басьян на севере Ирака 14 сентября», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Турция в последнее время активизировала свои военные действия против курдских группировок, считающихся в стране террористическими. Курдские отряды ведут борьбу за право создания собственной автономии в рамках государства на протяжении многих лет.

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