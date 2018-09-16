Полиция задержала подозреваемых в стрельбе на севере Москвы

Москва, , 16:25 — REGNUM Двоих мужчин, подозреваемых в стрельбе на севере столицы, задержали сотрудники полиции, сообщает 16 сентября агентство городских новостей Москва.

Мужчины в возрасте 31 года задержаны по подозрению в стрельбе, которая произошла накануне вечером, 15 сентября в западном Дегунине. Об инциденте в полицию сообщил местный житель, увидевший возникший конфликт между двумя мужчинами, переросший в драку.

Прибывшие на место просшествия полицейские установили, что в ходе инцидента неизвестные нанесли побои двум гражданам и несколько раз выстрелили в их сторону.

Оба гражданина были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих приезжих, один из которых ранее судим. По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В настоящее время с задержанными ведутся следственные действия», — сообщается в МВД.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о двух пострадавших от стрельбы на севере столицы