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В городе-курорте Сочи продолжает бушевать стихия

Происшествия

В результате сильных осадков были подтоплены придомовые территории

Сочи, Краснодарский край, 16 сентября 2018, 16:02 — REGNUM  Ряд улиц города-курорта Сочи оказались затоплены в результате сильных ливней, сообщают 16 сентября в пресс-центре ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в результате обильных осадков оказались подтоплены три придомовых территории в посёлке Кудепста Хостинского района города Сочи. Для откачки воды была привлечена спецтехника, эвакуация людей из подтопленных территорий не потребовалась.

Местные жители сообщают в соцсетях о двух мужчинах, которых сбило с ног водным потоком в посёлке Кудепста и о разгуле стихии в селе Раздольное, где улицы превратились в бушующие реки.

На данный момент ситуацию держит под контролем в ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Десятки спасателей занимаются устранением последствий стихии. Им активно помогают местные жители.

Напомним, что ГУ МЧС по региону не рекомендует отдыхающим купаться в море, а также советует воздержаться от путешествий по горам Краснодарского края.

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