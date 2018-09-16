Четверо детей попали в больницу после ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Четверо несовершеннолетних пассажиров пострадали в результате ДТП на севере Петербурга днем 16 сентября. Все дети находились в одном автомобиле.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, дорожная авария произошла около 13:40 в Выборгском районе города, на пересечении проспекта Энгельса и Ланского шоссе.

Женщина-водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Polo, столкнулась с автомобилем Chevrolet Cruze. Последний от удара врезался в столб и пешеходное ограждение. Однако пострадавшие оказались в автомобиле немецкой марки.

Девочка-младенец 2017 года рождения, мальчик 2014 г.р., и ещё двое детей — 2010 г.р. и 2007 г.р. — госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

По факту ДТП органами полиции проводится проверка.

Читайте также: Трое детей пострадали в дорожной аварии на юго-западе Петербурга

Это уже вторая авария с пострадавшими детьми за последние дни в Петербурге. Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в ДТП на Ленинском проспекте получила травмы средней степени тяжести женщина-водитель и ее пассажиры — трое мальчиков 2008—2011 годов рождения.