Ликвидирован пожар в жилом доме в Красноярске

Красноярск, , 12:37 — REGNUM Пожар в высотном жилом доме города Красноярска ликвидирован, сообщает 16 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Сообщается, что возгорание в высотном жилом доме в Центральном районе Красноярска началось в 4:29 утра по местному времени. По прибытии на место происшествия пожарные установили, что произошло возгорание вентилируемого фасада здания со 2 по 14 этажи.

Пожару был присвоен второй ранг опасности. Из высотного жилого здания было эвакуировано 100 человек. Для ликвидации пожара были привлечены 82 человека и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 единиц техники и 55 человек личного состава. Пожар был полностью потушен в 05:55 утра по местному времени.

Ликвидация пожара продолжалась около полутора часов, за это время было полностью потушено возгорание на площади 650 кв. м. Жители вернулись в свои квартиры, пострадавших в результате происшествия нет.

В ГУ МЧС уточнили, что причину пожара будут устанавливать дознаватели МЧС.

Напомним, что в начале августа этого года в Красноярске был ликвидирован пожар на площади 1000 кв. м. Возгорание произошло на складе молочной продукции. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.