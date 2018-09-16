Число жертв урагана «Флоренс» выросло до 13 человек

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Число жертв мощного урагана «Флоренс», который обрушился на восточное побережье США, возросло до 13 человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает ABC News.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

Напомним, мощный ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Как и ожидалось после выхода на сушу ураган стал слабеть и его статус был понижен до шторма.

Сейчас скорость ветра на восточном побережье снизилась до 75 километров в час. Тем не менее остается угроза сильных наводнений, так как шторм принес на восточное побежеье США огромное количество осадков.