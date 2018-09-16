Пять человек арестованы за мародёрство во время урагана «Флоренс» в США

Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Пять человек арестованы полицией в округе Уилмингтон, штат Северная Каролина, за ограбление магазина во время тропического шторма «Флоренс». Об этом сообщило 15 сентября в Twitter управление полиции Уилмингтона.

«Несколько минут назад офицеры арестовали пять человек, которые ворвались и разграбили магазин Dollar General на пересечении 5-й авеню и Доусон-стрит», — сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что мародёров заметили местные жители, которые сообщили менеджерам магазина о грабеже. Менеджеры, в свою очередь, уведомили о происходящем полицию.

Злоумышленникам предъявлены обвинения, подробности инцидента полиция сообщит позднее. В США во время стихийных бедствий дела о грабеже и мародёрстве рассматриваются судами по ускоренной процедуре.

Напомним, что ураган «Флоренс» бушует на территории нескольких штатов в США. В Северной и Южной Каролине шторм уже вызвал наводнения и оставил без электричества несколько миллионов человек. Также сообщается, что число погибших в результате разгула стихии уже возросло до 13 человек.