Исламабад, , 11:16 — REGNUM В Пакистане с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на официального представителя компании Pakistan Railways.

С рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший между городами Атток и Мианвали. Уточняется, что с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек.

Движение поездов в данном районе приостановлено. Проходит поисково-спасательная операция.

Что стало причиной катастрофы пока выясняется.