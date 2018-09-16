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В Пакистане с рельсов сошел пассажирский поезд

Происшествия

Есть пострадавшие

Исламабад, 16 сентября 2018, 11:16 — REGNUM  В Пакистане с рельсов сошел пассажирский поезд. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает телеканал Geo News со ссылкой на официального представителя компании Pakistan Railways.

С рельсов сошел пассажирский поезд, следовавший между городами Атток и Мианвали. Уточняется, что с рельсов сошли восемь вагонов пассажирского поезда. По предварительным данным, в результате аварии пострадали 20 человек.

Движение поездов в данном районе приостановлено. Проходит поисково-спасательная операция.

Что стало причиной катастрофы пока выясняется.

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Железнодорожные аварии
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