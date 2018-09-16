В результате ДТП под Ярославлем погибли пять человек

Ярославль, , 11:01 — REGNUM В результатет дорожно-транспортного происшествия в Ярославской области погибли пять человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло около 9:00 по московскому времени на трассе в Рыбинском районе Ярославской области. Столкнулись автомобили Nissan X-Trail и Ford Fusion.

По предварительным данным, в результатет ДТП погибли пять человек. Водитель автомобиля Nissan X-Trail был госпитализирован.

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