В результате ДТП под Воронежем погибли пять человек

Воронеж, , 09:13 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области погибли пять человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Воронежской области.

ДТП произошло на 23-м километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» в Новоусманском районе Воронежской области. Автомобиль Volkswagen Jetta, который двигался в направлении Нововоронежа столкнулся с автомобилем Audi 100, который двигался во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля загорелись.

В результатет ДТП погибли пять человек — водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, а также водитель и оба пассажира автомобиля Audi 100.

Полиция устанавливает причины произошедшего.