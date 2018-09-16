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В результате ДТП под Воронежем погибли пять человек

Происшествия

Столкнулись и загорелись два легковых автомобиля

Воронеж, 16 сентября 2018, 09:13 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Воронежской области погибли пять человек. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Воронежской области.

ДТП произошло на 23-м километре автодороги «Воронеж — Нововоронеж» в Новоусманском районе Воронежской области. Автомобиль Volkswagen Jetta, который двигался в направлении Нововоронежа столкнулся с автомобилем Audi 100, который двигался во встречном направлении. После столкновения оба автомобиля загорелись.

В результатет ДТП погибли пять человек — водитель и пассажир автомобиля Volkswagen Jetta, а также водитель и оба пассажира автомобиля Audi 100.

Полиция устанавливает причины произошедшего.

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Дорожно-транспортные происшествия
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