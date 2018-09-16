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Предупреждение 10-го уровня объявлено в Макао в связи с тайфуном «Мангхут»

Происшествия

Движение всего наземного, морского и воздушного транспорта в Макао остановлено

Макао, Китай, 16 сентября 2018, 08:11 — REGNUM  В Макао объявлено штормовое предупреждение высшего 10-го уровня в 11:00 по местному времени в связи с приходом тайфуна «Мангхут», сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Метеорологическое и геофизическое бюро Макао подняло предупреждение о погодной опасности до высшего 10-го уровня в связи с приближением мощнейшего за 2018 год тайфуна «Мангхут», который в настоящее время находится в 160 км от Макао и движется по направлению к дельте реки Чжуцзян.

Движение всего наземного, морского и воздушного транспорта в Макао остановлено. Системы водоснабжения и сотовой связи работают в нормальном режиме. На состояние 10:30 по местному времени порядка 938 человек были перемещены в убежища, где им будет предоставлена еда и питьевая вода. Уже зафиксировано 26 инцидентов, связанных с поваленными деревьями и рекламными щитами.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге Китая в связи с приходом тайфуна «Мангхут» приостановлено движение скоростных поездов и самолетов. Отменены по меньшей мере 400 авиарейсов.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за супер-тайфуна «Мангхут» на юге Китая отменены 400 авиарейсов

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