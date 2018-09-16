Daily Telegraph: Иранские хакеры взломали базы Кембриджа и Оксфорда

Лондон, , 08:14 — REGNUM Хакеры из Ирана получили доступ к базе документов британских университетов, сообщает 14 сентября The Daily Telegraph.

Жертвами хакерской атаки из Ирана стали несколько университетов, включая Оксфорд, Кембридж и Эдинбургский университет.

Документы из британских университетов были выставлены на продажу на нескольких веб-сайтах на персидском языке. Хакеры предлагали доступ к результатам исследований, в том числе в таких областях как атомная энергетика и кибербезопасность.

Представители Кембриджского и Эдинбургского университетов сообщили, что учреждения занялись улучшением системы безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года власти США обвинили 10 граждан Ирана в масштабной краже интеллектуальной собственности и государственных секретов.