СМИ: Установлено, что отверстия в корпусе «Союза» не было на этапе сборки

Москва, , 07:49 — REGNUM Внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» установила, что дырка в обшивке космического корабля «Союз МС-09» появилась после этапа сборки корабля. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Комиссия проанализировала фотографии обшивки космического корабля «Союз МС-09», сделанные в цехе 45 завода экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия». Фотографии делались до и после установки экранов противометеоритной защиты. На фотографии никакой дырки нет.

После того, как космический корабль был оснащён противометеоритной защитой, которую ставят на «Союзы» по требованию NASA, «Союз МС-09» отправился в цех окончательной сборки, уже оттуда корабль был доставлен на контрольно-испытательную станцию РКК «Энергия», где прошел все испытания. Затем он был доставлен на космодром «Байконур».

Если отбросить версию сверления дырки в космосе, то она могла появится в те 180 суток между тем, как «Союз МС-09» покинул цех в РКК «Энергии» и непосредственным запуском на орбиту.

Стоит отметить, что пока расследование причин появления дырки на корабле «Союз МС-09», который сейчас пристыкован к Международной космической станции продвинулось не сильно. В СМИ и социальных сетях начинает циркулировать версия, что дырку мог просверлить американский астронавт, но руководство «Роскосмоса» отказывается в это верить.