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Возле Курил зафиксирован толчок магнитудой 5,4

Происшествия

Очаг залегал на глубине 52,9 км

Возле Курил зафиксирован толчок магнитудой 5,4
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курилы

Южно-Сахалинск, 16 сентября 2018, 05:34 — REGNUM  Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в районе Курильских островов. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземного толчка находился на 90 км южнее Северо-Курильска — главного населенного пункта острова Парамушир. Очаг залегал на глубине 52,9 км.

Данных о пострадавших, разрушениях или опасности возникновенич цунами не было.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,5 произошло в ночь на 5 сентября в Челябинской области. Через несколько часов был зафиксирован второй толчок магнитудой 4,6. Пострадавших не было.

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