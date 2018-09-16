В США шторм «Флоренс» унес жизни 11 человек

Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Ослабевший до тропического шторма ураган «Флоренс» стал причиной гибели 11 человек в американских штатах Северная и Южная Каролина. Об этом сообщает телекомпания Fox.

Число жертв выросло после известия о гибели троих человек в округе Камберленд в Северной Каролине. Каким образом погибли эти люди, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о гибели восьми человек. В настоящее время скорость ветра в центре вихря составляет 20 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. В Северной и Южной Каролине прошли ливни, что привело к наводнениям и оползням.

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