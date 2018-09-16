Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
02:01:06 МСК

Солнечная обсерватория в США закрыта из-за «проблем с безопасностью»

Происшествия

Персонал эвакуирован, правоохранители молчат

Санта-Фе, США, 16 сентября 2018, 01:47 — REGNUM  В американском штате Нью-Мексико остановлена работа обсерватории по изучению солнечных пятен, её персонал эвакуирован. Это сделано из-за «проблем с безопасностью», сообщает интернет-портал Space.com.

Инцидент, ставший причиной закрытия обсерватории на горе Сакраменто-Пик, расследует Федеральное бюро расследований (ФБР). Персонал обсерватории, а также сотрудников находящейся рядом почты эвакуировали еще 6 сентября. Каких-либо комментариев от правоохранителей не поступало.

Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (AURA), сообщила о «проблеме с безопасностью», в связи с которой было принято решение о временной эвакуации персонала учреждения. По словам представителя AURA Шери Лифсон, к 14 сентября проблемы с безопасностью еще не были решены, работа обсерватории не возобновлена.

В публикации на интернет-портале говорится о слухах, вызванных отсутствием внятного объяснения происходящего. Так, ученые якобы узнали о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказали молчать. Еще одна версия закрытия обсерватории связана со шпионажем.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить