Солнечная обсерватория в США закрыта из-за «проблем с безопасностью»

Санта-Фе, США, , 01:47 — REGNUM В американском штате Нью-Мексико остановлена работа обсерватории по изучению солнечных пятен, её персонал эвакуирован. Это сделано из-за «проблем с безопасностью», сообщает интернет-портал Space.com.

Инцидент, ставший причиной закрытия обсерватории на горе Сакраменто-Пик, расследует Федеральное бюро расследований (ФБР). Персонал обсерватории, а также сотрудников находящейся рядом почты эвакуировали еще 6 сентября. Каких-либо комментариев от правоохранителей не поступало.

Ассоциация университетов, занимающихся астрономическими наблюдениями (AURA), сообщила о «проблеме с безопасностью», в связи с которой было принято решение о временной эвакуации персонала учреждения. По словам представителя AURA Шери Лифсон, к 14 сентября проблемы с безопасностью еще не были решены, работа обсерватории не возобновлена.

В публикации на интернет-портале говорится о слухах, вызванных отсутствием внятного объяснения происходящего. Так, ученые якобы узнали о сверхмощной вспышке на Солнце, но им приказали молчать. Еще одна версия закрытия обсерватории связана со шпионажем.