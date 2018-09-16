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На севере Москвы произошла стрельба

Происшествия

Двоим пострадавшим оказана помощь

Москва, 16 сентября 2018, 01:21 — REGNUM  Неизвестные устроили стрельбу на Ангарской улице в Москве. Пострадали два человека, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Инцидент произошел вечером 15 сентября во дворе жилого дома. На место прибыли правоохранители и медики.

Раненым оказана помощь. Причины и подробности произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в Таганском районе Москвы семь человек устроили стрельбу в офисном здании. Прибывшие на место полицейские задержали стрелков, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Огонь они вели из оружия на базе автомата Калашникова, переделанного под стрельбу холостыми патронами.

Читайте ранее в этом сюжете: Семь человек задержаны в Москве за стрельбу в офисе

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