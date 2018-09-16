В США ураган «Флоренс» стал причиной гибели восьми человек

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM До восьми человек возросло число жертв урагана «Флоренс» в американских штатах Северная и Южная Каролина. Об этом сообщает телекомпания CNN.

15 сентября от последствий урагана погибли три человека. Ранее было известно о пяти погибших.

Так, двое пожилых мужчин погибли в округе Ленуар в Северной Каролине. Жительница округа Пендер скончалась от сердечного приступа, в городе Уилмингтон рухнувшее дерево стало причиной гибели женщины и ребенка.

Достигнув суши, ураган «Флоренс» ослабел до тропического шторма. Скорость ветра в центре вихря составляет, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, 20,1 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Сильные ливни, наблюдавшиеся в Северной и Южной Каролине, вызвали наводнения и оползни.

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