Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
02:01:06 МСК

В США ураган «Флоренс» стал причиной гибели восьми человек

Происшествия

Скорость ветра в центре вихря упала до 20 м/c

Вашингтон, 16 сентября 2018, 00:52 — REGNUM  До восьми человек возросло число жертв урагана «Флоренс» в американских штатах Северная и Южная Каролина. Об этом сообщает телекомпания CNN.

15 сентября от последствий урагана погибли три человека. Ранее было известно о пяти погибших.

Так, двое пожилых мужчин погибли в округе Ленуар в Северной Каролине. Жительница округа Пендер скончалась от сердечного приступа, в городе Уилмингтон рухнувшее дерево стало причиной гибели женщины и ребенка.

Достигнув суши, ураган «Флоренс» ослабел до тропического шторма. Скорость ветра в центре вихря составляет, по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, 20,1 м/c.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США 14 сентября. Сильные ливни, наблюдавшиеся в Северной и Южной Каролине, вызвали наводнения и оползни.

Читайте также: На Юго-Восточную Азию движется супертайфун

Читайте ранее в этом сюжете: Жертвами урагана «Флоренс» в США стали как минимум пять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураган «Флоренс»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить