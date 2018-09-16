В центре Петербурга локализован крупный пожар в жилом доме

Санкт-Петербург, , 00:31 — REGNUM Пожар в жилом доме на пересечении Лиговского проспекта и Свечного переулка в Санкт-Петербурге локализован. Об этом сообщает пресс-центр регионального управления МЧС.

Пламя охватило мансардный этаж шестиэтажного здания, имеющего третью степень огнестойкости. Площадь возгорания составила 300 кв. м, уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы 15 сентября в 20:57, возгоранию присвоили дополнительный ранг №1бис, позже повышенный до №2.

«В 22:22 локализация, отказ №2, работают по дополнительному №1бис», — говорится в сообщении МЧС.

Данных о пострадавших нет. В ликвидации пожара задействованы 17 единиц техники и 46 человек.

До революции в здании по адресу Свечной переулок, 27 находился доходный дом. В настоящее время дом жилой, в нем есть кафе и хостел. Из-за пожара были эвакуированы 30 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая эвакуация потребовалась 23 августа из-за пожара в 16-этажном жилом доме на проспекте Энтузиастов в Санкт-Петербурге. Загорелся электрощит, по зданию распространялся едкий дым. Пострадавших не было.

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