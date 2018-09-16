В Одессе маршрутка врезалась в электроопору

Одесса, Украина, , 00:01 — REGNUM В результате аварии на улице Атамана Головатого в Одессе пострадали девять человек, сообщило информационное агентство Лига.Новости.

В пресс-службе полиции Одесской области уточнили, что трое пострадавших — дети. Людям оказана медицинская помощь, все пострадавшие отправлены в больницу.

Напомним, в Ленинградской области микроавтобус, зарегистрированный в украинском Закарпатье, столкнулась с грузовиком, вследствие чего погибли четыре человека.

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