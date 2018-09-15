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Украинская армия обстреляла четыре села в ДНР и окраину Донецка

Происшествия

Данные о жертвах и разрушениях уточняются

Украинская армия обстреляла четыре села в ДНР и окраину Донецка
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Соледар, ДНР, 15 сентября 2018, 23:59 — REGNUM  ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР вечером 15 сентября, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Под обстрелом ВСУ оказалось село Коминтерново. Украинская сторона с 19:40 до 20:20 мск выпустила восемь мин из миномета калибра 120 мм и 29 гранат из АГС-17. Помимо этого, по населённому пункту велся огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Также украинские военнослужащие применили пушку, установленную на БМП-1. Огонь велся из поселка Гнутово.

С 19:15 до 19:50 мск украинские боевики из стрелкового оружия обстреливали село Новаласпа.

С 20:00 до 20:30 мск подразделения ВСУ выпустили три мины по поселку Ленинское из 120-мм миномета, находящегося в селе Водяное.

Село Саханка было обстреляно из 120-мм миномета, выпустившего две мины, и из 82 мм миномета, выпустившего три мины. Обстрел начался в 19:30 мск и продлился полчаса. Огонь велся из оккупированного ВСУ села Широкино.

ВСУ также обстреляли район донецкого аэропорта из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета.

Напомним 13 сентября территория ДНР 17 раз подвергалась обстрелам из контролируемых ВСУ населенных пунктов. Применялись минометы калибра 82 мм, гранатометы, штатное вооружение БТР и стрелковое оружие.

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