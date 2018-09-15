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ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе аэропорта Дамаска — СМИ

Происшествия

Представители Армии обороны Израиля пока не комментируют эти сообщения

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля в районе аэропорта Дамаска — СМИ
Иллюстрация: Defense.gov
Израильские ВВС

Дамаск, 15 сентября 2018, 23:09 — REGNUM  Ракетную атаку Израиля по району международного аэропорта Дамаск отразили силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

По данным источника, несколько ракет, выпущенных израильскими силами, удалось сбить. Тем не менее, в районе аэропорта прогремело несколько взрывов.

Представители Армии обороны Израиля пока не комментируют эти сообщения.

Напомним, 13 сентября пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что израильские военные прекратили операцию «Добрый сосед» по оказанию гуманитарной помощи населению соседних районов Сирии.

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