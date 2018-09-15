В Пермском крае в результате ДТП погибли три человека

Пермь, , 22:45 — REGNUM В Пермском крае легковой автомобиль врезался в здание. Об этом ТАСС сообщили в краевом территориальном центре медицины катастроф.

Трагедия произошла в субботу, 15 сентября, в городе Кизел. По последним данным, в результате инцидента погибли три человека, еще четыре пострадали.

«Сообщение о ДТП в г. Кизел поступило в 18:55 по местному времени (16:55 мск)», — сказал источник.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

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