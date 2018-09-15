В Прикамье автомобиль протаранил кафе: есть погибшие

Кизел, Пермский край, , 19:37 — REGNUM В городе Кизеле Пермского края автомашина протаранила кафе. Есть погибшие, пишут очевидцы в соцсетях.

Трагедия произошла вечером 15 сентября. По неофициальным данным, в автомобиле «ВАЗ-2109» находились несколько подростков. Водитель (тоже подросток) был пьян. Заметив на дороге наряд ГИБДД, он развернул машину и не справился с управлением — въехал в придорожное кафе.

Издание «В курсе.Ru» сообщает о трёх погибших. Ещё несколько человек госпитализированы. Также оно приводит слова одного из очевидцев, который признался, что незадолго до катастрофы эти подростки предлагали ему купить машину.

Отметим, на место выехали сотрудники ГИБДД и МЧС. По информации краевого управления последнего, трагедия произошла на улице Советской. Вызов спасателям поступил в 19:14 по местному времени (17:14 мск).