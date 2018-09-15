В Калуге грудной ребенок упал с кровати и умер

Калуга, , 16:56 — REGNUM В правоохранительные органы Калуги поступило сообщение о смерти в одной из квартир города 4-месячного мальчика. Об этом 15 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СК России Лилия Мошкова.

По её словам, в ночь на 12 сентября 2018 года отец ребенка, проявив неосторожность, уложил мальчика рядом с собой на край кровати, вследствие чего ребенок упал на пол и ударился головой. В результате у младенца образовались опасные для жизни телесные повреждения в области головы, которые повлекли его смерть.

По имеющейся у следствия информации, ребенок воспитывался 25-летним отцом, мать умерла ранее, при жизни, со слов мужчины, употребляла наркотические средства.

По данному факту следственными органами была проведена процессуальная проверка, по итогам которой возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«В настоящее время все обстоятельства жизни, воспитания и смерти ребенка устанавливаются, отец допрошен по делу в качестве подозреваемого, получены предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы, исследованы жилищно-бытовые условия семьи. Расследование уголовного дела продолжается», — сказала Лилия Мошкова.

Напомним, вечером 23 августа 2017 года в Калужской области 11 месячный ребёнок поел и уснул в детской кроватке. Примерно через два часа мать обнаружила, что он не подает признаков жизни. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти младенца могло стать воспалительное заболевание. Как пояснила мать ребёнка, у младенца поднималась температура и она дала ему жаропонижающее. При этом за медицинской помощью женщина не обращалась, так как полагала, что температура вызвана прорезыванием зубов.

Следствие выяснилось, что ребенок рос в полной семье, удовлетворительных жилищно-бытовых условиях, родители характеризуются положительно, спиртным не злоупотребляют.

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