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СКР проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Ивделе

Происшествия

В результате ЧП пострадали шестеро детей

СКР проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Ивделе
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации

Ивдель, Свердловская область, 15 сентября 2018, 16:13 — REGNUM  По факту пожара, произошедшего в частном доме в Ивделе, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

«В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося… — говорится в сообщении. — По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 сентября в городе Ивделе в частном доме произошел пожар. В результате ЧП пострадали шестеро детей.

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Пожары в жилых домах
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