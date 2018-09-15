СКР проводит проверку по факту пожара в жилом доме в Ивделе

Ивдель, Свердловская область, , 16:13 — REGNUM По факту пожара, произошедшего в частном доме в Ивделе, проводится проверка. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Свердловской области.

«В ходе проверочных мероприятий будут устанавливаться все обстоятельства случившегося… — говорится в сообщении. — По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 15 сентября в городе Ивделе в частном доме произошел пожар. В результате ЧП пострадали шестеро детей.

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