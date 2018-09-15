Супертайфун «Мангхут» унес жизни троих человек

Манила, , 15:18 — REGNUM Власти Филиппин заявили о гибели трех человек из-за действий тайфуна «Мангхут», сообщает 15 сентября Associated press.

Стихийное бедствие коснулось северного побережья страны, разрушив дома и став причиной многочисленных оползней. Среди погибших были двое детей. В настоящее время тайфун несколько стих.

Тайфун «Мангхут» был классифицирован как супертайфун, по предположению ученых, максимальной силы он должен был достигнуть сегодня, 15 сентября.

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