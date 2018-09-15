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В ДНР сообщили о гибели военнослужащего от выстрела снайпера ВСУ

Происшествия

Молодой человек погиб при оказании помощи мирным жителям

В ДНР сообщили о гибели военнослужащего от выстрела снайпера ВСУ
Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР
Сражённый пулей

Донецк, 15 сентября 2018, 13:58 — REGNUM  Безоружный военнослужащий Донецкой Народной Республики погиб от выстрела снайпера ВСУ. Об этом 15 сентября сообщил начальник прес-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По словам Безсонова, 20-летнего мужчину убили во время оказания им помощи пожилым мирным жителям в ремонте повреждённого дома.

«Украинский снайпер подло, практически в спину, выстрелом в безоружного убил 20-летнего парня. Парня, который хотел сделать условия существования пожилых людей немного лучше», — сказал Безсонов.

Инцидент произошёл в районе села Ленинское, которое находится рядом с линией соприкосновения на юге ДНР.

Ранее сообщалось о нарушении «режима тишины» военнослужащими ВСУ в ЛНР

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