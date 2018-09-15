Предполагаемый убийца 10-летней свердловчанки отправлен в СИЗО

Екатеринбург, , 13:34 — REGNUM В Екатеринбурге арестован предполагаемый убийца 10-летней девочки. Решение о мере пресечения принял Ленинский районный суд.

Напомним, тело девочки было найдено утром 12 сентября в квартире многоэтажки по улице Алюминиевой города Каменска-Уральского. Из квартиры пропали ценности. По данным следствия, перед этим сожитель матери девочки пригласил в квартиру собутыльника и вместе они употребляли спиртное. Затем гость избил сожителя, убил девочку, обокрал квартиру и скрылся.

Поймали его уже 13 сентября в Челябинске, где он ранее совершил два разбойных нападения на торговые павильоны. Оказалось, что уроженец Курганской области Николай А. ранее был судим за убийство.

Девочку уже похоронили. Похороны прошли 14 сентября.

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