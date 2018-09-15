Поcле пожара на Урале два ребёнка попали в реанимацию

Ивдель, Свердловская область, , 13:05 — REGNUM Двое детей попали в реанимацию после пожара в свердловском городе Ивделе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, в доме находились мать шестерых детей, сами дети, а также крестник женщины. Хозяйка дома обнаружила возгорание и пыталась потушить пламя, но безуспешно. Тогда она срочно вывела всех на улицу.

Женщина и семеро детей были госпитализированы. Как отметил Горелых, два мальчика 2017 и 2018 годов рождения получили ожоги. Они находятся в реанимации. Решается вопрос о перевозке их в больницу Екатеринбурга.

Горелых также отметил, что семья не является неблагополучной.

Напомним, пожар возник рано утром 15 сентября. Сотрудники МЧС выясняют причины возгорания. Проверки также ведут полиция и СКР.

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