В Дагестане ликвидированы трое боевиков

Махачкала, , 11:16 — REGNUM В ходе контртеррористической операции в Дагестане были ликвидированы трое боевиков. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правовой режим контртеррористической операции был введен на отдельных территориях Карабудахкентского и Буйнакского районов Республики Дагестан.

Силовики в ходе спецоперации в горно-лесистой местности в районе селения Талги обнаружили группу боевиков в составе трёх человек. Боевикам было предложено сдаться, но в ответ они открыли огонь из автоматического оружия.

Силы спецназа Федеральной службы безопасности нейтрализовали боевиков.

На месте боестолкновения были обнаружены оружие и боеприпасы. Никто из гражданского населения и личного состава ФСБ не пострадал.

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